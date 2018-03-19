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| | Анастасия Волочкова мечтает о роскошной свадьбе в Париже

Анастасия Волочкова мечтает о роскошной свадьбе в Париже

Сегодня, 11:24
В очередной раз о своей личной жизни решила высказаться Анастасия Волочкова, заявив о самом необычном свидании, которое у нее случалось. Также она рассказала о роскошной свадьбе в Париже. Именно таковой является ее заветная мечта.

Анастасия Волочкова мечтает о роскошной свадьбе в Париже

 

Лишь недавно Волочкова показала всем своего любимого мужчину. Зовут его Михаил и он самый обычный молодой человек, работающий в салоне красоты системным администратором. Тем не менее, с ним артистка абсолютно счастлива. Балерина, при этом, совершенно не скрывает, что в ее жизни была масса увлечений. Одним из них был бизнесмен Сулейман Керимов, который специально для нее организовал крайне необычное свидание.

«Он прислал за мной в Баку приватный самолет, я там как раз играла в спектакле. Позвонил мне во время антракта и сказал, что мы вместе улетаем в Арабские Эмираты. Это, наверное, был единственный раз в жизни, когда я согласилась принять такое приглашение буквально после двух встреч с человеком. Я зашла на борт он весь был уставлен корзинами разных цdетов, но всех белого цвета. Там даже шпинат был с пармезаном - мое любимое блюдо», - утверждает Волочкова.  

Она отметила, что если все же решится выходить замуж, то видит себя невестой в Париже, в католическом храме и желает, чтобы все было максимально шикарно. В особенности, она выделила шлейф на 25 метров и детей-ангелочков, несущих его. За вечер она желает сменить семь свадебных платьев.
Николай Офицеров
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