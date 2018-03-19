Анастасия Волочкова мечтает о роскошной свадьбе в Париже

В очередной раз о своей личной жизни решила высказаться Анастасия Волочкова, заявив о самом необычном свидании, которое у нее случалось. Также она рассказала о роскошной свадьбе в Париже. Именно таковой является ее заветная мечта.

Николай Офицеров

Лишь недавно Волочкова показала всем своего любимого мужчину. Зовут его Михаил и он самый обычный молодой человек, работающий в салоне красоты системным администратором. Тем не менее, с ним артистка абсолютно счастлива. Балерина, при этом, совершенно не скрывает, что в ее жизни была масса увлечений. Одним из них был бизнесмен Сулейман Керимов, который специально для нее организовал крайне необычное свидание.», - утверждает Волочкова.Она отметила, что если все же решится выходить замуж, то видит себя невестой в Париже, в католическом храме и желает, чтобы все было максимально шикарно. В особенности, она выделила шлейф на 25 метров и детей-ангелочков, несущих его. За вечер она желает сменить семь свадебных платьев.