Фолловеры считают позором ненадежность Ольги Бузовой

Ольга Бузова опозорилась из-за своей ненадежности, считают фолловеры теледивы. Поклонники убеждены, что ведущая и певица в последнее время и так сильно позорится, что очередная "недоработка" на корню подорвет ее репутацию.

Ольга Бузова не только работает ведущей и покоряет эстрадный Олимп в качестве певицы, но и реализовывает себя в актерском амплуа. Зрители после просмотра пьесы с Бузовой раскритиковали выступление артистки, обвинив в отсутствии таланта, но спектакль "Мужчина нарасхват" отправился в турне. Например, в Воронеже спектакль должен был состояться сегодня, но Бузова сообщила о переносе мероприятия на конец мая.

Подписчики недружелюбно восприняли данную новость, обвинив Ольгу Бузову в ненадежности. Актриса, считают они, совершенно не заботится о своих поклонниках, которые заблаговременно приобрели билеты на выступление, распланировали март и освободили определенный вечер, некоторые даже наряд специально покупали. "", - пишут расстроенные комментаторы, убежденные, что произошедшее - очередной позор для звезды. Бузова и так в последнее время слишком часто позволяет себе позориться, особенно, показывая попу и голую грудь с крыши высотки.