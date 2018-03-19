Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Фолловеры считают позором ненадежность Ольги Бузовой

Фолловеры считают позором ненадежность Ольги Бузовой

Сегодня, 10:55
Ольга Бузова опозорилась из-за своей ненадежности, считают фолловеры теледивы. Поклонники убеждены, что ведущая и певица в последнее время и так сильно позорится, что очередная "недоработка" на корню подорвет ее репутацию.

Фолловеры считают позором ненадежность Ольги Бузовой

 

Ольга Бузова не только работает ведущей и покоряет эстрадный Олимп в качестве певицы, но и реализовывает себя в актерском амплуа. Зрители после просмотра пьесы с Бузовой раскритиковали выступление артистки, обвинив в отсутствии таланта, но спектакль "Мужчина нарасхват" отправился в турне. Например, в Воронеже спектакль должен был состояться сегодня, но Бузова сообщила о переносе мероприятия на конец мая.

Фолловеры считают позором ненадежность Ольги Бузовой

 

Подписчики недружелюбно восприняли данную новость, обвинив Ольгу Бузову в ненадежности. Актриса, считают они, совершенно не заботится о своих поклонниках, которые заблаговременно приобрели билеты на выступление, распланировали март и освободили определенный вечер, некоторые даже наряд специально покупали. "Нормально так, на 2 месяца перенесли. Посмеялись над народом", - пишут расстроенные комментаторы, убежденные, что произошедшее - очередной позор для звезды. Бузова и так в последнее время слишком часто позволяет себе позориться, особенно, показывая попу и голую грудь с крыши высотки.
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