«Живая Барби» Валерия Лукьянова возмутила фанатов голой силиконовой грудью

32-летняя эзотерик и фотомодель Валерия Лукьянова, которая получила известно из-за сходства с куклой Барби, на днях в очередной раз похвасталась своей идеальной фигурой и обнаженной большой грудью. Однако на этот раз поклонники остались недовольны поведением звезды Instagram, которая в сеть публикует исключительно снимки сексуального характера.
Сама Валерия никогда не скрывала, что в юные годы сделала себе операцию по увеличению груди для того, чтобы гармонизировать свою фигуру и добиться идеального силуэта песочных часов. Поклонники посчитали, что замужней девушке стоит вести себя скромнее и не оголять силиконовую грудь.