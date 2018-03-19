Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | «Живая Барби» Валерия Лукьянова возмутила фанатов голой силиконовой грудью

«Живая Барби» Валерия Лукьянова возмутила фанатов голой силиконовой грудью

Сегодня, 10:52
Валерия Лукьянова, которую СМИ окрестили «Живая Барби», продолжает публиковать снимки откровенного характера в своем Instagram. На днях девушка предстала в нижнем белье. Однако фанаты стали критиковать модель за искусственные параметры.

«Живая Барби» Валерия Лукьянова возмутила фанатов голой силиконовой грудью

 

32-летняя эзотерик и фотомодель Валерия Лукьянова, которая получила известно из-за сходства с куклой Барби, на днях в очередной раз похвасталась своей идеальной фигурой и обнаженной большой грудью. Однако на этот раз поклонники остались недовольны поведением звезды Instagram, которая в сеть публикует исключительно снимки сексуального характера.

Сама Валерия никогда не скрывала, что в юные годы сделала себе операцию по увеличению груди для того, чтобы гармонизировать свою фигуру и добиться идеального силуэта песочных часов. Поклонники посчитали, что замужней девушке стоит вести себя скромнее и не оголять силиконовую грудь.
Светлана Славянская
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