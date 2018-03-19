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| | Андрей Малахов порадовал поклонников первым фото сына

Андрей Малахов порадовал поклонников первым фото сына

Сегодня, 11:05
Телеведущий Андрей Малахов и его жена стараются тщательно скрывать своего первенца от глаз общественности. В день выборов президента РФ решил сделать исключение и опубликовал редкое семейное фото.

Андрей Малахов порадовал поклонников первым фото сына

 

18 марта Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева приняли участие в голосовании на президентских выборах, а по пути в избирательный участок решили сделать совместное фото. Фотоснимок появился в Instagram Малахова с подписью «На выборы всей семьей!». На кадре ведущий телешоу запечатлен в большой меховой шапке, скрывающей его глаза. Рядом с Малаховым позирует его супруга с сыном в коляске. Правда, малыша вовсе не видно. Поклонники искренне пожелали семье счастья.

 

Первенца, который родился в ноябре 2017 года, пара долго не могла назвать и попросили зрителей помочь им. На шоу «Прямой эфир» многие проголосовали за имя Александр.
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