Мария Погребняк сама делает себе уколы красоты

Знаменитая светская львица Мария Погребняк, жена известного футболиста Павла Погребняка, шокировала своих поклонников признанием, что она сама себе делает уколы в лицо для продления красоты.

Мария Погребняк много времени проводит в социальной сети Instagram, где со своими поклонниками делится некоторыми моментами личной жизни. Вот и в этот раз Мария рассказала, как улучшает свою красоту. Девушка очень много уделяет времени своей внешности. Она часто ходит в салоны красоты, посещает солярии и многие другие процедурные кабинеты. Однако красить волосы и делать мезотерапию лица она никому не доверяет. Мария шокировала поклонников своим признанием, что когда дети ложатся спать, она мажет лицо специальным кремом, с помощью которого кожа замерзает, и тогда делает уколы. Также знаменитость не скрывает тот факт, что уже неоднократно пользовалась услугами пластических хирургов.

Пелагея Лебединская

В настоящее время Мария Погребняк продолжает работать над новыми коллекциями одежды своего бренда Maria Shatalova. Снимки новой одежды можно увидеть в ее собственном аккаунте в Instagram.