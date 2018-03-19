Друг покойного Олега Яковлева претендует на его квартиру

Родные покойного Олега Яковлева продолжают борьбу за наследство известного артиста. Один из его друзей заявил, что также претендует на многомиллионное состояние Олега.

Актер Роман Радов, друг покойного певца, на телепередаче «Ты не поверишь!» сообщил, что у него есть все права получить одну из квартир Яковлева. По его словам, в квартиру вложены их общие денежные сбережения. Роман рассказал, что знаком с Олегом со студенческих времен. Именно тогда они приобрели квартиру и сделали перепланировку. После этого квартира отошла Радову. Актер надеется, что препятствий не будет и недвижимость останется его собственностью. Помимо этого, Радов намекнул на сомнительный брак Александры Куцевол с Олегом Яковлевым. Александра же утверждает, что узаконила с певцом отношения несколько лет назад.Главной претенденткой на наследство является племянница покойного исполнителя Татьяна Яковлева. Татьяна также уверена, что Александра не является законной супругой Олега. Яковлев не смог бы скрыть этот факт родных.Как утверждает Роман Радов, на могиле его друга до сих пор не установили памятник. Актер занимается изготовлением памятника, дизайн которого придумал сам.