Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

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Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

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| | Отсутствие макияжа и странный стиль: Кендалл Дженнер потеряла былую красоту

Отсутствие макияжа и странный стиль: Кендалл Дженнер потеряла былую красоту

Сегодня, 10:12
Модель, а также участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер раскритиковали её же поклонники. Многие были расстроены, когда увидели девушку в странной одежде и без макияжа.

Отсутствие макияжа и странный стиль: Кендалл Дженнер потеряла былую красоту

 

22-летняя манекенщица Кендалл Дженнер стала одной из самых успешных американских моделей, кроме того, девушка является членом одной из самых популярных и влиятельных семей в США. На днях девушку сфотографировали папарацци в аэропорту Лос-Анджелеса. Кадры моментально облетели Интернет и стали поводом для возмущения поклонников.

Отсутствие макияжа и странный стиль: Кендалл Дженнер потеряла былую красоту

 

Фанаты знаменитой модели были неприятно поражены внешним видом девушки, которая вышла на публику в объемном свитере и облегающих шортах. Отсутствие макияжа Дженнер безуспешно скрывала под темными очками. Поклонники порекомендовали Кендалл больше высыпаться и чаще следить за своей внешностью.
Светлана Славянская
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