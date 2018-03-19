Отсутствие макияжа и странный стиль: Кендалл Дженнер потеряла былую красоту

Модель, а также участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер раскритиковали её же поклонники. Многие были расстроены, когда увидели девушку в странной одежде и без макияжа.

22-летняя манекенщица Кендалл Дженнер стала одной из самых успешных американских моделей, кроме того, девушка является членом одной из самых популярных и влиятельных семей в США. На днях девушку сфотографировали папарацци в аэропорту Лос-Анджелеса. Кадры моментально облетели Интернет и стали поводом для возмущения поклонников.

Светлана Славянская

Фанаты знаменитой модели были неприятно поражены внешним видом девушки, которая вышла на публику в объемном свитере и облегающих шортах. Отсутствие макияжа Дженнер безуспешно скрывала под темными очками. Поклонники порекомендовали Кендалл больше высыпаться и чаще следить за своей внешностью.