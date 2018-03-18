Марьяна Ро свела с ума фанатов пошлым фото

Известный видеоблогер Марьяна Ро опубликовала в Instagram пошлое фото, которое буквально свело с ума поклонников. На снимке девушка оголила плечо и пристально смотрит из-под солнцезащитных.

Домбровский Сергей

Марьяна Ро подписала фотографию словами: «Сижу дома, ем, смотрю сериалы, а что вы делаете вы?». Фанаты предлагают блогерше провести с ними весело время. Это лучше, чем сутками наблюдать за жизнью других людей, глазея на экран телевизора. Марьяну Ро назвали красавицей, сексуальной, заводной. Пользователи предлагают девушке развеяться на улице, ведь нельзя целыми днями сидеть дома. Некоторые из подписчиков сообщают, что их жизнь тоже не отличается разнообразием, а иногда они скучают из-за недостатка эмоций.Некоторые юзеры раскритиковали новый снимок Марьяны Ро, назвав ее пошлой. Недовольные напомнили блогерше о моральных принципах, которых должен придерживаться каждый уважающий себя человек. За один час публикация набрала почти 174 тысячи лайков и массу комментариев.