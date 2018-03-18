35-летняя Ходченкова скоро выйдет замуж

35-летняя актриса Светлана Ходченкова наладила свою личную жизнь. В профессиональном плане у звезды экранов все нормально, а вот найти достойного спутника жизни на протяжении восьми лет после расставания с экс-супругом Владимиром Яглычем даме не удавалось.

Домбровский Сергей

Сейчас и эта проблема решена. Ходченкова вспомнила юность и полностью погрузилась в романтические отношения с предпринимателем Георгием Петришиным. Ранее бизнесмен уже пленил актрису, но более двух лет назад любовники расстались по инициативе леди. Теперь Петришин настроен более решительно, да и сама Ходченкова желает завести детей. Оставить кино знаменитость не собирается, она уверена, что сможет совмещать работу и семейную жизнь.Бизнесмен повторно завладел сердцем мадам и не собирается больше отпускать свою любимую. Ходченкова готова официально зарегистрировать отношения. По словам друзей пары, они скоро поженятся. Сейчас предприниматель очень красиво ухаживает за актрисой, дабы не дать ей шанса усомниться в искренности его чувств. На День Рождения бизнесмен отвез леди в Швейцарию. Товарищи ожидают свадьбу Петришина и Ходченковой этим летом.