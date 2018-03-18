Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Мнения

Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Российских избирателей приглашают на участки новыми оригинальными способами.

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

От Редактора

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

Вражда между отцом и сыном может продлиться всю жизнь.

Сюжеты :

Очередной Армагеддон напророчили индейцы Хопи Все замечательно, людей много, скандалов нет: Милонов пришел на выборы главы РФ На озере Лох-Несс британец снял пришельца Фанаты Дмитрия Тарасова рады его разводу с Ольгой Бузовой В аэропорту Мурманска странно приземлился самолет из Москвы Путин определил для себя ход успешных выборов В Москве зафиксировали вброс бюллетеней и раздачу скидочных талонов за подарки Андрей Скороход публично извинился перед Ольгой Бузовой за обидную шутку Эфирные масла провоцируют рост груди у мальчиков В Омске привлекают стильных избирателей айфонами Разработчики добавили в WhatsApp три полезных функции Lenovo S5 с искусственным интеллектом «похоронит» Xiaomi Redmi Note 5
| | Джоли рассказала, каких людей считает красивыми и сексуальными

Джоли рассказала, каких людей считает красивыми и сексуальными

Сегодня, 21:39
Звезда экрана Анджелина Джоли в одном из интервью поделилась с журналистами своим определением понятия «красота». Для актрисы привлекательными являются люди, живущие по собственным правилам, а не следующие моде.

Джоли рассказала, каких людей считает красивыми и сексуальными

 

Наиболее сексуальными Джоли считает умных мужчин. Именно интеллект разжигает в знаменитой модели истинную страсть. Внешняя оболочка отходит на второй план, когда с человеком интересно разговаривать, обсуждать разные проблемы, задавать вопросы и получать логичные ответы. Красота появляется тогда, когда человек идет своей дорогой, а не прислушивается к мнению большинства. Звезды шоу-бизнеса задают стиль, люди копируют их поведение, походку, манеру одеваться. Это раздражает Анджелину Джоли.

Актриса спокойно относится к своему старению. В 42 года модель выглядит прекрасно, но она замечает на своем лице небольшие морщинки, появляющийся несмотря на тщательный уход за кожей. По мнению Джоли, если человек стареет – значит он жив и этому нужно радоваться. Изменение внешности является естественным процессом и не следует печалиться по данному поводу.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Анджелина Джоли рассказала, что была бунтаркой в молодости
Анджелина Джоли рассказала, что была бунтаркой в молодости

Американская актриса, мать шестерых детей Анджелина Джоли во время интервью журналу InStyle рассказала о своей внешности в молодости.

«Русская Анджелина Джоли» показала лицо без макияжа
«Русская Анджелина Джоли» показала лицо без макияжа

Модель из Москвы Регина Кова, которая прославилась тем, что очень похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли, показала свое лицо без макияжа. Пользователи

Анджелина Джоли потолстела за месяц
Анджелина Джоли потолстела за месяц

Актриса Анджелина Джоли за последний месяц сильно растолстела. Ранее муж звезды, Бред Питт, сказал, что бросит жену, если та не перестанет худеть.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости