Джоли рассказала, каких людей считает красивыми и сексуальными

Звезда экрана Анджелина Джоли в одном из интервью поделилась с журналистами своим определением понятия «красота». Для актрисы привлекательными являются люди, живущие по собственным правилам, а не следующие моде.

Домбровский Сергей

Наиболее сексуальными Джоли считает умных мужчин. Именно интеллект разжигает в знаменитой модели истинную страсть. Внешняя оболочка отходит на второй план, когда с человеком интересно разговаривать, обсуждать разные проблемы, задавать вопросы и получать логичные ответы. Красота появляется тогда, когда человек идет своей дорогой, а не прислушивается к мнению большинства. Звезды шоу-бизнеса задают стиль, люди копируют их поведение, походку, манеру одеваться. Это раздражает Анджелину Джоли.Актриса спокойно относится к своему старению. В 42 года модель выглядит прекрасно, но она замечает на своем лице небольшие морщинки, появляющийся несмотря на тщательный уход за кожей. По мнению Джоли, если человек стареет – значит он жив и этому нужно радоваться. Изменение внешности является естественным процессом и не следует печалиться по данному поводу.