Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Мнения

Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Российских избирателей приглашают на участки новыми оригинальными способами.

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

От Редактора

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

Вражда между отцом и сыном может продлиться всю жизнь.

Сюжеты :

Очередной Армагеддон напророчили индейцы Хопи Все замечательно, людей много, скандалов нет: Милонов пришел на выборы главы РФ На озере Лох-Несс британец снял пришельца Фанаты Дмитрия Тарасова рады его разводу с Ольгой Бузовой В аэропорту Мурманска странно приземлился самолет из Москвы Путин определил для себя ход успешных выборов В Москве зафиксировали вброс бюллетеней и раздачу скидочных талонов за подарки Андрей Скороход публично извинился перед Ольгой Бузовой за обидную шутку Эфирные масла провоцируют рост груди у мальчиков В Омске привлекают стильных избирателей айфонами Разработчики добавили в WhatsApp три полезных функции Lenovo S5 с искусственным интеллектом «похоронит» Xiaomi Redmi Note 5
| | Отсутствие груди и вкуса: Ольга Бузова оконфузилась из-за внешнего вида

Отсутствие груди и вкуса: Ольга Бузова оконфузилась из-за внешнего вида

Сегодня, 20:54
Поклонники Ольги Бузовой снова выразили свое недовольство внешним видом знаменитости. На этот раз под критику попали ногти кислотного оттенка, неудачный наряд и отсутствие груди.

Отсутствие груди и вкуса: Ольга Бузова оконфузилась из-за внешнего вида

 

Ольга Бузова обновила свою страничку в Instagram и продемонстрировала образ в блестящем пиджаке. Также телеведущая похвасталась новыми очками и яркими кислотного оттенка ногтями. Поклонники предложили Бузовой больше не позориться и нанять себе стилиста, а также увеличить маленькую грудь.

В комментариях поклонники выразили свое недовольство внешним видом Ольги: «Одевает на себя не понятно что, а вроде и деньги есть, и возможности», «Сделай себе уже грудь и найти стилиста!», «Оля! Вернись в блондинку!», «Цвет маникюра кошмар какой-то», «Маникюр её ужасно не нравится», «Отстойные очки, впрочем как и она сама», «Найми себе стилиста. Вид, как у колхозницы».
Светлана Славянская
Новости по теме
Ольгу Бузову поклонники раскритиковали за слишком плоскую грудь
Ольгу Бузову поклонники раскритиковали за слишком плоскую грудь

Певицу и ведущую Ольгу Бузову преданные фанаты раскритиковали под последним фото в Instagram за отсутствие груди.

Ольга Бузова увеличила грудь и бедра
Ольга Бузова увеличила грудь и бедра

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз похвасталась своими формами. На этом снимке поклонники сразу же заметили грудь Бузовой и обвинили

Бузова шокировала поклонников, показав маленькую грудь
Бузова шокировала поклонников, показав маленькую грудь

Телеведущая «Дом-2» и начинающая певица Ольга Бузова шокировала поклонников плоской грудью. Она решила на своей странице в Instagram похвастаться физической

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости