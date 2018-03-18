Отсутствие груди и вкуса: Ольга Бузова оконфузилась из-за внешнего вида

Поклонники Ольги Бузовой снова выразили свое недовольство внешним видом знаменитости. На этот раз под критику попали ногти кислотного оттенка, неудачный наряд и отсутствие груди.

Светлана Славянская

Ольга Бузова обновила свою страничку в Instagram и продемонстрировала образ в блестящем пиджаке. Также телеведущая похвасталась новыми очками и яркими кислотного оттенка ногтями. Поклонники предложили Бузовой больше не позориться и нанять себе стилиста, а также увеличить маленькую грудь.В комментариях поклонники выразили свое недовольство внешним видом Ольги: «Одевает на себя не понятно что, а вроде и деньги есть, и возможности», «Сделай себе уже грудь и найти стилиста!», «Оля! Вернись в блондинку!», «Цвет маникюра кошмар какой-то», «Маникюр её ужасно не нравится», «Отстойные очки, впрочем как и она сама», «Найми себе стилиста. Вид, как у колхозницы».