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| | Голый Алексей Панин шокировал фанатов снимком с любовницей

Голый Алексей Панин шокировал фанатов снимком с любовницей

Сегодня, 20:46
Скандально известный актер Алексей Панин в очередной раз шокировал общественность. На новом снимке он предстал со своей любовницей абсолютно голый, и лишь прикрывался спутницей, которая продемонстрировала интимные места публике.

Голый Алексей Панин шокировал фанатов снимком с любовницей

 

Знаменитый артист уже неоднократно провоцировал подписчиков подобными изображениями, публиковал «секс в море», демонстрировал свое тело на разнообразных видеороликах, которые взрывали сеть. На этот раз Панин перешел все границы, а по мнению пользователей, такие выходки уже нельзя назвать смешными, ведь у актера подрастает дочь. Изображение с демонстрацией интимных мест было сделано прямо в ванной, и не совсем понятно, где в это время находилась дочь скандалиста.

Голый Алексей Панин шокировал фанатов снимком с любовницей

 

Некоторое время назад Алексей Панин рассказывал своим подписчикам, что он не понимает россиян, идущих на выборы, а также сам не собирается отдавать свой голос никому. Тем не менее, любовь к славе и желание пропиариться взяло верх, и в день выборов президента артист решил привлечь внимание к собственной персоне. Пользователи сочли, что в погоне за хайпом Алексей способен совершать непредсказуемые поступки, а оголяться – ему уже не привыкать.
Анна Лисичкина
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