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| | Эдди Редмэйн стал отцом второй раз

Эдди Редмэйн стал отцом второй раз

Сегодня, 21:27
Британский актер Эдди Редмэйн, знаменитый по фильму «Фантастические твари», во второй раз стал отцом. У артиста 10 марта родился сын Люк Ричард.

Эдди Редмэйн стал отцом второй раз

 

Отметим, что знаменитость вместе со своей женой Ханной растят дочь Айрис Мэри. Сейчас малышке всего 1,5 года. Еще в прошлом году общественность узнала, что знаменитая чета ждет пополнения в семье. На одном из светских мероприятиях актер с женой сами сообщили о скором рождении ребенка.

Напоминаем, что Эдди Редмэйн и возлюбленная актера Ханна с 2014 года живут в счастливом браке. Друзья пары говорят, что молодые люди безумно любят друг друга и своих детей. Рождение малышей укрепили и так сильный брак пары, невзирая на разговоры, что дети помеха для молодой семьи.
Анна Котова
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