Эдди Редмэйн стал отцом второй раз

Британский актер Эдди Редмэйн, знаменитый по фильму «Фантастические твари», во второй раз стал отцом. У артиста 10 марта родился сын Люк Ричард.

Анна Котова

Отметим, что знаменитость вместе со своей женой Ханной растят дочь Айрис Мэри. Сейчас малышке всего 1,5 года. Еще в прошлом году общественность узнала, что знаменитая чета ждет пополнения в семье. На одном из светских мероприятиях актер с женой сами сообщили о скором рождении ребенка.Напоминаем, что Эдди Редмэйн и возлюбленная актера Ханна с 2014 года живут в счастливом браке. Друзья пары говорят, что молодые люди безумно любят друг друга и своих детей. Рождение малышей укрепили и так сильный брак пары, невзирая на разговоры, что дети помеха для молодой семьи.