Сексуальный неликвид: Лена Миро раскритиковала полных девушек

Известный блогер-острослов Лена Миро вновь решила затронуть тему идеальной фигуры. Пол ее словам, вместе с лишними килограммами к представительницам прекрасного пола подкрадывается старость. Лена уверяет, что красивой может быть только худышка, если же женщина поправилась самую малость – она уже сексуальный неликвид.

В подтверждение своих слов она опубликовала в блоге фотографии одной и той же девушки с разницей в три месяца. Героиня снимков набрала несколько кило и на Ленин взгляд сразу превратилась из веселой студентки в мамашу, которой только авосек для полноты картины не хватает. Миро утверждает: красота не придет, пока жир не уйдет. В какие бы дорогие наряды не рядилась пышнотелая барышня, как бы она себя не холила и не лелеяла, красавицей ей не стать. Тех же, кто с ней не согласен, Лена обзывает «пухлыми свиньями». На снимках девушка не выглядит так уж отталкивающе, и блогерша это признает. Однако тут же оговаривается, что некогда по-модельному стройная красотка превратилась в серую особь с размером М.

Дарья Светозарова

И снова Лена настаивает, что «пышечка» никогда не сможет стать красавицей, ведь худоба – это неотъемлемый атрибут стиля. С прямотой танка она добавляет, что даже не слишком пухлая девушка, даже при должном уходе за собой и в дорогой «упаковке» никогда не будет считаться стильной.