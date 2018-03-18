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| | Глюкоза опубликовала новое фото с пляжа

Глюкоза опубликовала новое фото с пляжа

Сегодня, 20:25
Певица Глюкоза выложила в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в купальнике, бегущей по пляжу. Рядом со снимком солистка опубликовала лирический стих Евгения Евтушенко про женщину, которая всегда чуть-чуть как море.

Глюкоза опубликовала новое фото с пляжа

 

Глюкоза делится с поклонниками своим настроением. Подписчикам понравилась фотография исполнительницы. Фанаты интересуются, где звезда отдыхала. Некоторые предположили, что снимок сделан в Прибалтике. По мнению пользователей, фото прекрасное, а стих тоже отличный, но немного грустный, поскольку в нем затрагивается память, где спрятаны столькие обломки несбывшихся надежд, словно радужные рыб, попадающих на крючки. В работе Евтушенко рассказывается о женщине, очищающейся от пошлых пятен в шторме.

Фанаты рекомендуют Глюкозе больше веселиться и не обращать внимание на невзгоды. Поклонники назвали певицу прекрасной русалкой, красавицей и советовали не грустить. За 50 минут новая публикация Глюкозы набрала более 37 тысяч отметок «Нравится».
Домбровский Сергей
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