Елена Темникова призналась, что впервые голосовала на выборах президента РФ

Елена Темникова удивила фолловеров в Instagram новостью о том, что сегодня впервые принимала участие в голосовании на предвыборных участках. Певица призналась, что всегда хотела ходить на голосовании, однако каждый раз находилась за пределами страны по рабочим вопросам.
Теперь артистка последовала гражданскому долгу и проголосовала за президента РФ. Напомним, что сбой голос в выборах уже отдали многие знаменитости, а именно Ксения Собчак, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Алла Пугачёва, Тина Канделаки, Тимати и другие российские звезды.