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| | Елена Темникова призналась, что впервые голосовала на выборах президента РФ

Елена Темникова призналась, что впервые голосовала на выборах президента РФ

Сегодня, 20:06
32-летняя экс-солистка женской поп-группы Serebro, а теперь сольная исполнительница Елена Темникова призналась своим поклонникам, что в этом году первый раз смогла проголосовать за своего кандидата на роль президента России.

Елена Темникова призналась, что впервые голосовала на выборах президента РФ

 

Елена Темникова удивила фолловеров в Instagram новостью о том, что сегодня впервые принимала участие в голосовании на предвыборных участках. Певица призналась, что всегда хотела ходить на голосовании, однако каждый раз находилась за пределами страны по рабочим вопросам.

Теперь артистка последовала гражданскому долгу и проголосовала за президента РФ. Напомним, что сбой голос в выборах уже отдали многие знаменитости, а именно Ксения Собчак, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Алла Пугачёва, Тина Канделаки, Тимати и другие российские звезды.
Светлана Славянская
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