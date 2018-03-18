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| | Борис Корчевников шокировал фанатов болезненным видом

Борис Корчевников шокировал фанатов болезненным видом

Сегодня, 20:50
Поклонники ведущего Бориса Корчевникова переживают по поводу здоровья своего кумира. Знаменитость на своей странице в интернете показал фото, сделанное в одном из избирательных участков, а также написал, что уже проголосовал. Однако не это взволновало пользователей, а то, что на снимке у ведущего болезненный вид.

Борис Корчевников шокировал фанатов болезненным видом

 

На фотографии Борис Корчевников изображен крупным планом, что дало возможность подписчикам хорошо рассмотреть большие мешки под глазами. В комментариях пользователи об этом и написали. Также фанаты спросили, как у звезды здоровье, ведь на фото он выглядит не совсем здоровым.

 

Однако все вопросы, заданные в комментариях, остались без ответов. Подписчики также предположили, что, скорее всего, ведущий либо не выспался, либо подхватил вирус. Некоторые из поклонниц написали, что знаменитости срочно нужно жениться, так как любовь лечит все и сможет преобразить ведущего.
Анна Котова
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