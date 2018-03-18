Борис Корчевников шокировал фанатов болезненным видом

Поклонники ведущего Бориса Корчевникова переживают по поводу здоровья своего кумира. Знаменитость на своей странице в интернете показал фото, сделанное в одном из избирательных участков, а также написал, что уже проголосовал. Однако не это взволновало пользователей, а то, что на снимке у ведущего болезненный вид.

На фотографии Борис Корчевников изображен крупным планом, что дало возможность подписчикам хорошо рассмотреть большие мешки под глазами. В комментариях пользователи об этом и написали. Также фанаты спросили, как у звезды здоровье, ведь на фото он выглядит не совсем здоровым.

Анна Котова

Однако все вопросы, заданные в комментариях, остались без ответов. Подписчики также предположили, что, скорее всего, ведущий либо не выспался, либо подхватил вирус. Некоторые из поклонниц написали, что знаменитости срочно нужно жениться, так как любовь лечит все и сможет преобразить ведущего.