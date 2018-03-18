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| | Поклонники в шоке: Бейонсе украсила голову шестилетней дочери золотым париком

Поклонники в шоке: Бейонсе украсила голову шестилетней дочери золотым париком

Сегодня, 19:26
Популярная во всем мире певица и многодетная мать Бейонсе шокировала общественность, когда появилась вместе со своей старшей дочерью на гала-вечере Wearable Art Gala. Дело в том, что не многие фанаты поняли, зачем Бейонсе надела на голову шестилетнего ребенка золотой парик.

Поклонники в шоке: Бейонсе украсила голову шестилетней дочери золотым париком

 

36-летняя певица Бейонсе посетила ежегодный традиционный гала-ужин Wearable Art Gala, организованный ее матерью Тиной Ноулз в Лос-Анджелесе. Знаменитость пришла на мероприятие вместе со своим супругом рэпером Джей Зи и шестилетней дочерью Блю Айви Картер. Сама артистка приковала внимание звездных гостей и фотографов своим футуристическим золотым платьем и украшениями в египетском стиле.

Поклонники в шоке: Бейонсе украсила голову шестилетней дочери золотым париком

 

На вечере также блистала и шестилетняя Блю Айви, которая воплотила образ юной Клеопатры. Однако не многие поклонники Бейонсе поняли, зачем артистка на ребенка надела золотой парик.
Светлана Славянская
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