Белла Хадид и Кендалл Дженер проводят совместный отпуск на пляже

Усилия двух топ-моделей, которые отдыхают на побережье океана со своими коллегами и подругами по агентству, не пропали даром. Фото пляжного времяпровождения Хадид набрало 2,8 миллиона лайков, а Дженер поклонники отметили 1,2 миллиона раз. Индекс популярности в социальных сетях – необходимое условие, сопровождающее современных супер-моделей. Микроблог – это социальный барометр, который показывает ожидание гонораров от корпораций и выгодных контрактов.
Белла Хадид и Кендалл Дженер проводят совместный отпуск на пляжеСегодня, 20:44
Американская модель Белла Хадид не перестает удивлять своих поклонников. Недавно девушка снова обнажилась, на этот раз в примерочной магазина в компании двух
Модель Кендалл Дженер - обладательница потрясающей фигуры. Тренер модели поделился секретами, как иметь столь великолепное тело.
Эротический снимок Беллы Хадид и Кендалл Дженнер в Instagram подвергся критике. Пользователи сочли фото моделей и креативного директора фирмы Givenchy Рикардо