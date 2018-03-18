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| | Белла Хадид и Кендалл Дженер проводят совместный отпуск на пляже

Белла Хадид и Кендалл Дженер проводят совместный отпуск на пляже

Сегодня, 20:44
Знаменитые модели утомились от фотосессий и решили совместно отдохнуть на пляже. Белла Хадид не расслабляется и постоянно заполняет свою страничку в социальной сети новыми пляжными фото. Не отстает от нее и Кендалл Дженер, которая разместила уже несколько пляжных сессий на своей страничке.

Белла Хадид и Кендалл Дженер проводят совместный отпуск на пляже

 

Усилия двух топ-моделей, которые отдыхают на побережье океана со своими коллегами и подругами по агентству, не пропали даром. Фото пляжного времяпровождения Хадид набрало 2,8 миллиона лайков, а Дженер поклонники отметили 1,2 миллиона раз. Индекс популярности в социальных сетях – необходимое условие, сопровождающее современных супер-моделей. Микроблог – это социальный барометр, который показывает ожидание гонораров от корпораций и выгодных контрактов.
Сергей Денисов
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