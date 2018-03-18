Принц Кристиан Ганноверский и модель Алессандра де Осма продублировали свадьбу в Перу

В ноябре прошлого года брачными узами себя связали принц Кристиан Ганноверский и его возлюбленная модель Алессандра де Осма. А теперь они решили устроить свадебные празднества на родине невесты – в перуанском городе Лима.

Обряд венчания состоялся в церкви Сан-Педро, построенной в 16 столетии. В связи с этим событием часть улиц, прилегающих к храму, в городе была перекрыта. Новобрачные шествовали к алтарю в окружении местных зевак, поклонников пары и вездесущих папарацци.

Дарья Светозарова

Невеста выбрала для церемонии белый кружевной подвенечный наряд, а голову Алессандры венчала знаменитая цветочная тиара Ганноверов. На венчании присутствовали принц Монако Пьер Казираги, принцесса из Греции Мария-Олимпия, модель Кейт Мосс и ее возлюбленный Николай фон Бисмарк, а также принц Эрнст Август Ганноверский и Элизабет Фой Васкез.Молодожены познакомились еще в 2005 году, когда Кристиан в составе королевской делегации прибыл в Перу с официальным визитом. А красавица де Осма была его гидом во время поездки.