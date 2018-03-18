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| | Модель Карли Клосс рассказала, как она «враждует» с Тейлор Свифт

Модель Карли Клосс рассказала, как она «враждует» с Тейлор Свифт

Сегодня, 19:24
Американские СМИ неоднократно сообщали о вражде супермодели Карли Клосс и солистки Тейлор Свифт, которые раньше были подругами, но затем их отношения якобы испортились. Манекенщица рекомендует не воспринимать всю информацию за чистую монету.

Модель Карли Клосс рассказала, как она «враждует» с Тейлор Свифт

 

Карли Клосс и Тейлор Свифт ранее и сейчас находятся в прекрасных отношениях, они не ссорились и тем более не враждуют. Поводом для лживых слухов послужила публикация на странице манекенщицы отрывка из композиции Кети Перри. Данная вокалистка недолюбливает Тейлор Свифт и это у них взаимно. Папарацци распустили слухи о несуществующем конфликте между подругами, а на самом деле они прекрасно ладят.

У Карли Клосс есть собственная комната в жилище Тейлор Свифт. Модель без проблем может прийти в гости к приятельнице в любое время суток и чувствовать себя в ее апартаментах, как дома. Подруги сблизились на модном показе Victoria’s Secret и с тех пор поддерживают друг друга в любых обстоятельствах.
Домбровский Сергей
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