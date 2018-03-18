Рэпер Мот порадует жителей Ставрополя бесплатным выступлением

Известный рэпер Мот сегодня появится на Крепостной горе в городе Ставрополе. Выступление отечественной звезды будет совершенно бесплатным. Об этом стало известно по данным пресс-службы Министерства культуры Ставрополья.

Татьяна Преображенская

Для того, чтобы попасть на выступление Мота, жителям города необходимо будет просто показать бумажный браслет, который можно приобрести бесплатно у волонтеров на избирательной площадке города.На избирательных пунктах Ставрополья очень много людей, именно поэтому волонтеры раздают здесь браслеты для всех желающих увидеть живое исполнение рэпера Мота, об этом рассказали организаторы мероприятия.Стоит отметить, что мошенники очень часто совершают продажи браслетов через Интернет, а это является нарушением закона.