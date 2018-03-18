"Кто эта девушка?": Фанаты перестали узнавать Волочкову после трансформации

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова смогла приятно удивить своих поклонников, когда показала результат своей трансформации за последние дни. Как отмечают пользователи, посетившие страницу балерины накануне, ее изменения видны невооруженным глазом, и особенно фанатов порадовали волосы, об уходе за которыми неоднозначно твердили комментаторы постов артистки.

Анна Лисичкина

Прима балета предстала перед публикой в невероятном образе, благодаря которому многие поклонники начали спрашивать, что же за девушка перед ними и куда подевалась Анастасия. Без внимания не были оставлены перемены, связанные с волосами, лицом, фигурой, а также другие моменты. Пользователи подчеркнули, что Волочкова благодаря уходу за собой стала выглядеть моложе на 10, а по мнению других фанатов – даже на 20 лет.Однако, критика также ожидала балерину в комментариях. Модницы обратили внимание, что у нарощенных волос Анастасии слишком тонкие и редкие концы, и ей больше пошли бы более густые пряди. Другие подписчицы отметили, что процедуру балерина, по всей видимости, делала «на дому», а от таких салонов не стоит ожидать чего-то сверхъестественного. Тем не менее, от опубликованной фотографии у поклонников в основном остались положительные эмоции, что выражается в многочисленных комментариях под записью.Поклонники также обратили внимание на брови Анастасии Волочковой, и это стало новой темой для обсуждения. Ранее практически все подписчицы твердили, что необходимо знаменитости что-то делать со своими волосами – и кумир прислушался к совету публики. Сейчас речь зашла о слишком темном и неподходящем цвете бровей, за что танцовщицу поругали. Возможно, балерина прислушается и к этим советам, ведь комментарии от поклонников она читает весьма часто, а особенно обидные для себя выделяет и выставляет напоказ, отмечая свое негодование обширным ругательным текстом.Пользователи во время обсуждения свежего снимка снова начали вспоминать Михаила, который по их мнению пропал. Однако хештег #любименядолго, посвященный избраннику знаменитости, Анастасия продолжает употреблять. Что ни говори, но в последнее время комплиментов от подписчиков Волочкова может прочесть намного больше, чем ругательств и оскорблений, как это происходило не так давно.