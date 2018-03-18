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| | "Кто эта девушка?": Фанаты перестали узнавать Волочкову после трансформации

"Кто эта девушка?": Фанаты перестали узнавать Волочкову после трансформации

Сегодня, 18:35
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова смогла приятно удивить своих поклонников, когда показала результат своей трансформации за последние дни. Как отмечают пользователи, посетившие страницу балерины накануне, ее изменения видны невооруженным глазом, и особенно фанатов порадовали волосы, об уходе за которыми неоднозначно твердили комментаторы постов артистки.

"Кто эта девушка?": Фанаты перестали узнавать Волочкову после трансформации

 

Прима балета предстала перед публикой в невероятном образе, благодаря которому многие поклонники начали спрашивать, что же за девушка перед ними и куда подевалась Анастасия. Без внимания не были оставлены перемены, связанные с волосами, лицом, фигурой, а также другие моменты. Пользователи подчеркнули, что Волочкова благодаря уходу за собой стала выглядеть моложе на 10, а по мнению других фанатов – даже на 20 лет.

Однако, критика также ожидала балерину в комментариях. Модницы обратили внимание, что у нарощенных волос Анастасии слишком тонкие и редкие концы, и ей больше пошли бы более густые пряди. Другие подписчицы отметили, что процедуру балерина, по всей видимости, делала «на дому», а от таких салонов не стоит ожидать чего-то сверхъестественного. Тем не менее, от опубликованной фотографии у поклонников в основном остались положительные эмоции, что выражается в многочисленных комментариях под записью.

Поклонники также обратили внимание на брови Анастасии Волочковой, и это стало новой темой для обсуждения. Ранее практически все подписчицы твердили, что необходимо знаменитости что-то делать со своими волосами – и кумир прислушался к совету публики. Сейчас речь зашла о слишком темном и неподходящем цвете бровей, за что танцовщицу поругали. Возможно, балерина прислушается и к этим советам, ведь комментарии от поклонников она читает весьма часто, а особенно обидные для себя выделяет и выставляет напоказ, отмечая свое негодование обширным ругательным текстом.

Пользователи во время обсуждения свежего снимка снова начали вспоминать Михаила, который по их мнению пропал. Однако хештег #любименядолго, посвященный избраннику знаменитости, Анастасия продолжает употреблять. Что ни говори, но в последнее время комплиментов от подписчиков Волочкова может прочесть намного больше, чем ругательств и оскорблений, как это происходило не так давно.
Анна Лисичкина
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