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| | Мартин Фримен перестал наслаждаться работой над сериалом «Шерлок»

Мартин Фримен перестал наслаждаться работой над сериалом «Шерлок»

Сегодня, 18:35
Мартин Фримен, исполнивший роль Доктора Ватсона в современном сериале «Шерлок», признался, что порядком устал от работы над этим проектом. Более того, он даже перестал испытывать удовольствие от творческого процесса, что стало для него своеобразным сигналом о необходимости перемен.

Мартин Фримен перестал наслаждаться работой над сериалом «Шерлок»

 

По словам актера, он и его коллега, сыгравший самого Шерлока Холмса Бенедикт Камбербэтч, являются довольно успешными актерами, которые успели сделать себе имя, поэтому сейчас они не испытывают недостатка в предложениях режиссеров. В частности, обе звезды сериала приняли участие в проектах известной киностудии Marvel.

Мартин Фримен не видит необходимости продолжать сериал «Шерлок», который после завершения четвертого сезона находится на паузе, при этом он изначально представлял собой продукт высокого качества, требующий постояного преодоления со стороны актеров, не давая им возможности наслаждаться работой.

Кроме того, выпуск пятого сезона вообще находится под большим вопросом, который съемочная бригада детально еще не обсуждала.
Пойда Анна
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