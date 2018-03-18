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| | Нил Янг не собирается уходить со сцены до самой смерти

Нил Янг не собирается уходить со сцены до самой смерти

Сегодня, 18:05
В одном из интервью знаменитый рок-музыкант Нил Янг заявил, что прощальные гастрольные туры музыкантов сами по себе являются бредом. Несмотря на свой возраст, звезда не собирается покидать сцену в ближайшее время.

Нил Янг не собирается уходить со сцены до самой смерти

 

В разговоре с журналистом Нил Янг заявил, что не собирается уходить на пенсию. Музыкант будет продолжать радовать своих поклонников до тех пор, пока это возможно. Также артист сказал, что зрители смогут наслаждаться его творчеством до самого конца, а об уходе узнают из прессы, так как его уже не будет в живых. Таким заявлением знаменитость хотел сказать, что не покинет музыку, пока его не настигнет смерть.

Напоминаем, что Нил Янг недавно завершил работу над музыкой к картине «Парадокс», в которой исполнил одну из ролей. Режиссером данного фильма стала супруга музыканта Дэрил Хана. Премьера ленты запланирована на 23 марта нынешнего года. Однако сам музыкант хочет попробовать свои силы в писательстве, так что он приступил к работе над научно-фантастическим произведением «Конарейка».
Анна Котова
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