Под пение и аплодисменты: Звезды пришли на выборы президента

18 марта на избирательные участки пришли не только простые граждане. Отдать свой голос за президента явились и звезды российского шоу-бизнеса.

Королева российского Instagram и популярная певица Ольга Бузова пришла на выборы президента. Однако еще до того, как она опустила бюллетень в урну, стало ясно кому она отдала свой голос. На избирательный участок ведущая «Дома-2»явилась в футболке с изображением Владимира Путина.

Певица не стала скромничать, и, едва войдя в помещение для волеизъявления, заявила, что голосовать пришла «главная девушка страны». Реализовать свое гражданское право знаменитость прибыла сразу после концерта в Таллине. О себе певица сказала, что она патриот. Поэтому голосовать отправилась сразу, как сошла с трапа самолета. Ольга впервые голосовала в Москве. Раньше она ходила на выборы в Санкт-Петербурге.А вот Пугачева и Галкин проголосовали на избирательном участке в подмосковном Звенигороде. Едва они появились в помещении, поклонники «пугалкиных» включили песню Примадонны и снимали ее, пока она и ее супруг реализовывали свое гражданское право. Егор Крид и Тимати тоже пришли на участки. Егору пришлось отыскать минутку для волеизъявления между ночной записью на студии и гастрольным туром.Сергей Безруков выбирал президента в Архангельске. В регионе он презентовал свой спектакль. На участке актера встречали народными песнями и плясками. Видео уже попало в Сеть.

Дарья Светозарова

На судьбу России решил повлиять еще один звездный гражданин, но сделал это за границей. В российском посольстве в Париже свой голос за президента РФ отдал знаменитый французский актер Жерар Депардье. Несколько лет назад он получил российское гражданство.