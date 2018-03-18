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| | Божена Рынска назвала пришедших на выборы образинами

Божена Рынска назвала пришедших на выборы образинами

Сегодня, 17:43
Отечественная журналистка Божена Рынска раскритиковала граждан России, которые пришли отдать свой голос за одного из кандидатов на пост главы РФ.

Божена Рынска назвала пришедших на выборы образинами

 

В своем профиле в соцсети Facebook журналистка опубликовала возмущенный пост, призвав обратить внимание на людей, пришедших проголосовать. Рынская обозвала граждан образинами, а за то, что они решили отдать свой голос за кусок колбасы. Именно такие люди будут диктовать такой умной Божене, как дальше жить.

До этого журналистка Божена Рынска критически отреагировала на малыша, который плакал на борту самолета. До ее высказывания в интернете появилось видео, снятое одним пассажиром рейса Германия – США, на котором всех терроризировал плачущий мальчик. Автор ролина написал, что во время всего полета (8 часов) парнишка брыкался, залезал на спинки и кричал. В комментариях к записи Рынска написала, что «удавила бы мелкую тварь».
Анна Котова
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