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| | Анна Семенович поскандалила с работниками ЦУМ

Анна Семенович поскандалила с работниками ЦУМ

Сегодня, 17:08
Во время очередного шопинга российская исполнительница Анна Семенович стала участницей скандала. Знаменитость отправилась за покупками в ЦУМ и поскандалила с его работниками.

Анна Семенович поскандалила с работниками ЦУМ

 

Дело в том, что во время шопинга исполнительнице понадобилось в туалет, а сотрудники потребовали оплатить вход – 100 рублей. Эта сумма, конечно, не столь велика для знаменитости, но ее сильно разозлило поведение работников. Однако на этом происшествия не закончились. Когда артистка была на кассе, там ей в грубой форме сказала, что за прошлый год у нее мало покупок. В интернете по этому поводу звезда написала, что если хотите стать почетным клиентом ЦУМ, то в год нужно тратить не меньше трех млн рублей. После этого исполнительница также сообщила, что в Москве много хороших отечественных брендов, которые не уступают в качестве, но намного дешевле.

С шопинга она вернулась в плохом настроении. Возможно, свой вклад в настроение внес вирус, которым артистка недавно заболела. Отметим, что пока нет никаких комментариев по поводу скандала, который разгорелся в ЦУМ между работниками и Анной Семенович.
Анна Котова
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