Из-за скандала с Харви Вайнштейном жизни Роуз Макгоуэн грозит опасность

Популярная американская актриса Роуз Макгоуэн стала первой звездой, выдвинувшей обвинения в домогательствах в адрес продюсера Харви Вайнштейна, из-за которого в Голливуде разгорелся масштабный скандал. Однако теперь жизнь актрисы находится в опасности.

Пойда Анна

Примеру Роуз Макгоуэн последовали многие звезды Голливуда, также осмелившиеся обвинить известного продюсера в сексуальных домогательствах, в результате которых Харви Вайнштейн лишился работы, «доброго» имени, стабильного дохода, а также доверия друзей и коллег, отвернувшихся от него из-за неподобающего поведения. Все случившееся серьезно негативно отразилось на его психологическом состоянии, и в итоге он оказался в реабилитационном центре.Однако после всех обвинений Роуз Макгоуэн начала серьезно опасаться за свою жизнь, пребывая в твердой уверенности, что разозленный продюсер намерен отомстить ей. Более того, по мнению актрисы, Вайнштейн способен даже лишить ее жизни, поскольку она отняла у него слишком многое.