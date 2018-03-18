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| | Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала сексуальную фигуру

Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала сексуальную фигуру

Сегодня, 16:46
Знаменитая ведущая Анфиса Чехова показала поклонникам результаты работы над своим телом. В доказательство в интернете знаменитость опубликовала снимок, на котором стоит в стойке на руках. Помимо прекрасной и сексуальной фигуры ведущая поделилась с поклонниками эмоциями от тренировок.

Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала сексуальную фигуру

 

Серьезным вопросом для ведущей всегда стоял вес и фигура. С юного возраста Анфиса боролась с лишним весом, однако не всегда это получалось. Со временем Чехова поняла, что нужно любить свое тело таким, какое оно есть, а спортом заниматься для собственного здоровья. Именно после этого у ведущей получилось бороться со своим весом, что и заметили поклонники.

Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала сексуальную фигуру

 

Вместе со снимком знаменитость разместила и пост, в котором написала, что раньше всегда думала, что в планке на руках могут стоять только молодые гимнастки, но со временем у нее самой все получилось. Именно такая победа в упражнениях позволила Чеховой гордиться собой. Пользователи в комментариях написали много восхищенных слов фигурой знаменитости и ее достижениями.
Анна Котова
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