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| | Тина Канделаки рассказала всю правду о своих детях

Тина Канделаки рассказала всю правду о своих детях

Сегодня, 16:25
На своей странице в интернете знаменитая отечественная ведущая Тина Канделаки рассказала поклонникам о своих детях.

Тина Канделаки рассказала всю правду о своих детях

 

Долгое время поклонники и журналисты добивались от Канделаки хоть какого-то маленького рассказа о своих детях. На это знаменитость либо отшучивалась, либо переводила беседу на другую тему. Однако некоторое время назад ведущая решила все-таки поведать о наследниках. На своей странице в Instahram Тина написала, что все ее дети уже большие, самостоятельные и воспитаны в строгости. Также ведущая написала, что от детей слышит только справедливую критику, а общение с ними помогает развиваться только в лучшую сторону. Поклонники оставили много комментариев, в которых восторгались красивой дочерью Тины Канделаки.

 

Ранее сообщалось, что ведущая Тина Канделака сделала откровенное признание. Знаменитость сказала, что с 17 лет никогда не жалела денег на косметику и уход за кожей. Именно поэтому сейчас ведущая прекрасно выглядит и у нее есть чувство стиля.
Анна Котова
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