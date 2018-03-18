Тина Канделаки рассказала всю правду о своих детях

На своей странице в интернете знаменитая отечественная ведущая Тина Канделаки рассказала поклонникам о своих детях.

Долгое время поклонники и журналисты добивались от Канделаки хоть какого-то маленького рассказа о своих детях. На это знаменитость либо отшучивалась, либо переводила беседу на другую тему. Однако некоторое время назад ведущая решила все-таки поведать о наследниках. На своей странице в Instahram Тина написала, что все ее дети уже большие, самостоятельные и воспитаны в строгости. Также ведущая написала, что от детей слышит только справедливую критику, а общение с ними помогает развиваться только в лучшую сторону. Поклонники оставили много комментариев, в которых восторгались красивой дочерью Тины Канделаки.

Анна Котова

Ранее сообщалось, что ведущая Тина Канделака сделала откровенное признание. Знаменитость сказала, что с 17 лет никогда не жалела денег на косметику и уход за кожей. Именно поэтому сейчас ведущая прекрасно выглядит и у нее есть чувство стиля.