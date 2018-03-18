Билан прилетел на выборы в родной город на личном самолете

Дима Билан прошелся по до боли знакомым улицам, посетил родственников по отцу, пообщался с местными жителями. Здесь дети подросли, а взрослые постарели с того момента как вокалист покинул Майский. Сейчас Билану деревья и дома в Кабардино-Балкарии не кажутся такими большими, как прежде. Певец исправно платит налоги именно в этот регион. Дима Билан сделал массу фотографий родных мест и заполнил снимками всю память смартфона.
Пользователи отметили, удобно посетить давно забытый город на личном самолете. Многие поклонники похвалили Билана за его патриотизм и советовали чаще приезжать в Майский. Подписчики поблагодарили солиста за его способность найти свободную минутку для голосования, несмотря на плотный рабочий график. Один из юзеров заявил, что пару часов в родных местах дают душе огромный заряд энергии и положительные эмоции, которые невозможно получить в повседневной жизни.