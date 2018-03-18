Билан прилетел на выборы в родной город на личном самолете

Певец Дима Билан посетил свою малую родину в Кабардино-Балкарии – город Майский, где отучился с первого по 11 класс. Солист прилетел республику на личном самолете, дабы проголосовать на выборах президента России.

Домбровский Сергей

Дима Билан прошелся по до боли знакомым улицам, посетил родственников по отцу, пообщался с местными жителями. Здесь дети подросли, а взрослые постарели с того момента как вокалист покинул Майский. Сейчас Билану деревья и дома в Кабардино-Балкарии не кажутся такими большими, как прежде. Певец исправно платит налоги именно в этот регион. Дима Билан сделал массу фотографий родных мест и заполнил снимками всю память смартфона.Пользователи отметили, удобно посетить давно забытый город на личном самолете. Многие поклонники похвалили Билана за его патриотизм и советовали чаще приезжать в Майский. Подписчики поблагодарили солиста за его способность найти свободную минутку для голосования, несмотря на плотный рабочий график. Один из юзеров заявил, что пару часов в родных местах дают душе огромный заряд энергии и положительные эмоции, которые невозможно получить в повседневной жизни.