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| | Билан прилетел на выборы в родной город на личном самолете

Билан прилетел на выборы в родной город на личном самолете

Сегодня, 16:22
Певец Дима Билан посетил свою малую родину в Кабардино-Балкарии – город Майский, где отучился с первого по 11 класс. Солист прилетел республику на личном самолете, дабы проголосовать на выборах президента России.

Билан прилетел на выборы в родной город на личном самолете

 

Дима Билан прошелся по до боли знакомым улицам, посетил родственников по отцу, пообщался с местными жителями. Здесь дети подросли, а взрослые постарели с того момента как вокалист покинул Майский. Сейчас Билану деревья и дома в Кабардино-Балкарии не кажутся такими большими, как прежде. Певец исправно платит налоги именно в этот регион. Дима Билан сделал массу фотографий родных мест и заполнил снимками всю память смартфона.

Пользователи отметили, удобно посетить давно забытый город на личном самолете. Многие поклонники похвалили Билана за его патриотизм и советовали чаще приезжать в Майский. Подписчики поблагодарили солиста за его способность найти свободную минутку для голосования, несмотря на плотный рабочий график. Один из юзеров заявил, что пару часов в родных местах дают душе огромный заряд энергии и положительные эмоции, которые невозможно получить в повседневной жизни.
Домбровский Сергей
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