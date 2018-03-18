Анджелина Джоли рассказала, как относится к перезапуску «Лары Крофт» с Викандер

Недавно на большие экраны вышел перезапуск фантастического фильма о Ларе Крофт. Новая картина называется «Tomb Raider: Лара Крофт» и главную роль в ней сыграла шведская актриса Алисия Викандер. Ранее история Лары принесла бешеную популярность Анджелине Джоли. Журналисты решили поинтересоваться тем, как кинодива относится к перезапуску истории ее героини с другой актрисой.

Дарья Светозарова

Ранее ходили слухи, что Энджи настроена скептически и не раз в кулуарах заявляла, что что Крофт – это ее героиня, и Алисия с ней не справится. Тем не менее, если это и так, то виду экс-супруга Брэда Питта не подала. Наоборот, она заявила о своей безумной радости, что Лара Крофт вновь вернулась на экраны. Однако голливудская звезда не преминула вновь напомнить, что первой все-таки была она: «С удовольствием вспоминаю о своей работе над проектом. Помню, кстати, как на съемках мы с Дэниелом Крейгом периодически флиртовали».А вот режиссер оригинальной картины Саймон Уэст вспоминает, что ему пришлось побороться за Джоли. Дело в том, что репутация у Энджи тогда была не самая лучшая. В Голливуде о ней отзывались как о скандальной барышне. А роль Лары продюсеры хотели отдать Кэтрин-Зете Джонс или Дженнифер Лопес. Однако Уэст настоял и теперь в роли расхитительницы гробниц фанаты не мыслят никого другого.