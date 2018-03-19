Подписчики Елены Исинбаевой оценили красоту ее сестры

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой выложила на свою официальною страницу в соцсети Instagram совместный снимок с сестрой Инессой. Подписчиков поразило их удивительное сходство, а также красота и миловидность Инессы.

Пойда Анна

Семейная фотография была благосклонно принята фолловерами спортсменки, которая сделала под ней трогательную подпись, назвав свою сестру помощницей. Снимок за короткий промежуток времени собрал больше количество «лайков» и положительных комментариев.Пользователи сравнили сестёр, обнаружив между ними массу сходств, а также признали, что Инесса очень красивая девушка с необычным восточным типажом внешности, выражающимся в смуглой коже, карих глазах с необычным разрезом и темных волосах. Фанатам также понравилась искренняя любовь, которую можно прочитать в глазах девушек. Некоторые мужчины настолько заинтересовались Инессой, что даже поинтересовались ее семейным положением.