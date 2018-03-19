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| | Подписчики Елены Исинбаевой оценили красоту ее сестры

Подписчики Елены Исинбаевой оценили красоту ее сестры

Сегодня, 07:20
Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой выложила на свою официальною страницу в соцсети Instagram совместный снимок с сестрой Инессой. Подписчиков поразило их удивительное сходство, а также красота и миловидность Инессы.

Подписчики Елены Исинбаевой оценили красоту ее сестры

 

Семейная фотография была благосклонно принята фолловерами спортсменки, которая сделала под ней трогательную подпись, назвав свою сестру помощницей. Снимок за короткий промежуток времени собрал больше количество «лайков» и положительных комментариев.

Пользователи сравнили сестёр, обнаружив между ними массу сходств, а также признали, что Инесса очень красивая девушка с необычным восточным типажом внешности, выражающимся в смуглой коже, карих глазах с необычным разрезом и темных волосах. Фанатам также понравилась искренняя любовь, которую можно прочитать в глазах девушек. Некоторые мужчины настолько заинтересовались Инессой, что даже поинтересовались ее семейным положением.
Пойда Анна
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