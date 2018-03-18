Собралась на выборы: Объемная грудь Волочковой вывалилась наружу

Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила подать пример своим поклонникам и опубликовала в Сети пост с призывом пойти на выборы. Знаменитость отметила, что она уже готовится к выходу из дома, что и советует своим подписчикам, ведь от них многое зависит.

Пользователи не стали обсуждать в комментариях политику, ведь для многих эта тема за сегодня уже успела стать заезженной, ведь практически все знаменитости призывают в избирательные участки. Наибольшее внимание привлек именно образ Анастасии, который она подобрала к такому серьезному мероприятию. Балерина решила надеть костюм с темными брюками-клеш, а также ярко красную кофточку без рукавов. Примечательно то, что не смотря на всю строгость костюма, артистка решила добавить ему эротическую нотку, расстегнув верхнюю пуговицу, отчего ее объемный бюст просто вывалился наружу.Поклонники стали расхваливать Волочкову за такие кардинальные перемены, и многие обратили внимание, что в последнее время их кумир много времени уделяет внешнему виду. Совсем недавно артистка рассказала, что решила сделать наращивание волос, которые теперь выглядят ухоженными, и такая прическа Анастасии очень идет, как подчеркнули фанаты. Более того, многие обратили внимание, что знаменитость теперь выглядит согласно своему статусу, и такие снимки радуют публику больше, чем бесконечные шпагаты.

Анна Лисичкина

Не обошлось без критики, и некоторые подписчики отметили, что идти на выборы в столь откровенном наряде с бюстом наружу – просто непозволительно, особенно для балерины. Но защитники возразили, а также подчеркнули, что Анастасия выглядит утонченной и женственной, и ей такие перевоплощения пошли на пользу. В комментариях фанаты поинтересовались, куда же пропал Михаил, фотографии с которыми в последний раз появлялись на странице балерины давненько. Кто-то предположил, что знаменитость просто поняла, как выставление личной жизни напоказ вредит ее отношениям, поэтому пересмотрела свои взгляды на жизнь и не публикует фото с любимым.