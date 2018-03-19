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| | Экс-участнице «Дома-2» Феофилактовой никто не предлагает руку и сердце

Экс-участнице «Дома-2» Феофилактовой никто не предлагает руку и сердце

Сегодня, 06:20
После расставания с Антоном Гусевым экс-участница шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова начала искать себе другого мужчину и нашла. Актриса публикует в Instagram новые фотографии, на которых она запечатлена в доме с шикарным интерьером.

Экс-участнице «Дома-2» Феофилактовой никто не предлагает руку и сердце

 

Феофилактова намекала поклонникам о наличии у нее богатого воздыхателя, потерявшего голову от внезапно нахлынувших чувств. Участница телестройки самостоятельно воспитывает сына. После публикации новых снимков фанаты порадовались за Феофилактову, у которой начала налаживаться личная жизнь. Подписчики пророчили скорую свадьбу, но их предположения оказались иллюзорными. Однажды Феофилактова заявила о нежелании выходить замуж. Женщина привыкла полагаться исключительно на себя и не хочет зависеть от мужчин.

По мнению хейтеров, актриса пытается ввести в заблуждение публику. Экс-звезда «Дома-2» делает хорошую мину при плохой игре, поскольку на самом деле ей просто никто не предлагает руку и сердце. В этом кроется причина нежелания официально регистрировать отношения с любовником.
Домбровский Сергей
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