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| | «Выглядит жалко»: Елена Хромина неприятно удивила зрителей «Дома-2»

«Выглядит жалко»: Елена Хромина неприятно удивила зрителей «Дома-2»

Сегодня, 04:30
Поклонники популярной телестройки «Дом-2» шокированы тем, как изменилась внешность эффектной блондинки Елены Хроминой. Зрители отмечают, что девушка растеряла значительную часть своей привлекательности.

«Выглядит жалко»: Елена Хромина неприятно удивила зрителей «Дома-2»

 

Появление Елены Хроминой на проекте «Дом-2» вызвало настоящий резонанс. Зрителям она сразу запомнилась внешностью и грациозностью. Девушка тут же смогла привлечь внимание противоположного пола и «отбить» у Бузовой Романа Гриценко, хоть роман с ним продлился недолго. После этого блондинка начала строить отношения с Саймоном Марданшиным.

«Выглядит жалко»: Елена Хромина неприятно удивила зрителей «Дома-2»

 

Когда-то очень привлекательная Елена Хромина вновь оказалась в центре внимания поклонников шоу. На этот раз зрители отметили то, что девушка начала выглядеть непрезентабельно и жалко. Фанаты отмечают, что Хромина набрала несколько лишних килограммов, из-за чего ее черты растеряли всю привлекательность. Хейтеры прогнозируют, что скоро проектный мачо Саймон бросит девушку.
Виктория Озерова
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