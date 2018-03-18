Ким Кардашьян поздравила брата с днём рождения сексуальным фото

Светская львица, основательница бренда KKW Beauty и многодетная мать Ким Кардашьян удивила фанатов последним постом в Instagram. Дело в том, что знаменитость поздравила своего брата Робы с днём рождения сексуальным фото.

Ким Кардашьян в микроблоге опубликовала архивный снимок, датируемый 2010 годом. На фото Ким сидит вместе со своим братом Робом во время празднования его дня рождения восемь лет назад. Поклонники отметили, что на фото Ким предстала в очень сексуальном образе в блестящем мини-платье и глубоким декольте, где обнажила свою грудь.

Светлана Славянская

Под снимком в Instagram Ким написала: «С днем рождения моего брата Роба! Я так тебя люблю и желаю тебе большого счастья! Я люблю, когда мы вместе воспитываем наших детей, ты лучший папа и друг! Не могу дождаться, чтобы поздравить тебя сегодня лично!».