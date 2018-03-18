Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Мнения

Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Российских избирателей приглашают на участки новыми оригинальными способами.

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

От Редактора

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

Вражда между отцом и сыном может продлиться всю жизнь.

Сюжеты :

Очередной Армагеддон напророчили индейцы Хопи Все замечательно, людей много, скандалов нет: Милонов пришел на выборы главы РФ На озере Лох-Несс британец снял пришельца Фанаты Дмитрия Тарасова рады его разводу с Ольгой Бузовой В аэропорту Мурманска странно приземлился самолет из Москвы Путин определил для себя ход успешных выборов В Москве зафиксировали вброс бюллетеней и раздачу скидочных талонов за подарки Андрей Скороход публично извинился перед Ольгой Бузовой за обидную шутку Эфирные масла провоцируют рост груди у мальчиков В Омске привлекают стильных избирателей айфонами Разработчики добавили в WhatsApp три полезных функции Lenovo S5 с искусственным интеллектом «похоронит» Xiaomi Redmi Note 5
| | Виктория Боня воссоединилась с Алексом Смерфитом ради дочери

Виктория Боня воссоединилась с Алексом Смерфитом ради дочери

Сегодня, 14:56
Накануне дочери Виктории Бони Анджелине-Летиции исполнилось 6 лет. Роскошное торжество прошло в Монако. На празднике присутствовал и отец девочки Алекс Смерфит, с которым ведущая рассталась два года назад.

Виктория Боня воссоединилась с Алексом Смерфитом ради дочери

 

17 марта Виктория Боня устроила для своей дочери Анджелины-Летиции грандиозный праздник. Празднование дня рождения для девочки и ее мамы началось в салоне красоты в Монако. 6-летняя малышка превратилась в настоящую принцессу. Анджелина-Летиция отметила праздник в кругу родных и друзей в одном из лучших заведений города-государства. Присутствовал и отец малышки Алекс Смерфит. Семейная фотография со дня рождения появилась в личном микроблоге Виктории Бони.

Виктория Боня воссоединилась с Алексом Смерфитом ради дочери

 

Напомним, что в начале года появились слухи о воссоединении Виктории Бони и Алекса Смерфита, которые расстались два года назад. Вскоре ведущая сообщила, что ее сердце занято перспективным французским футболистом.
Виктория Озерова
Новости по теме
Алекс Смерфит забрал дочь у Виктории Бони
Алекс Смерфит забрал дочь у Виктории Бони

Дочь Виктории Бони праздновала свой пятый день рождения с отцом Алексом Смерфитом и его родителями в Монако, куда её забрал родитель. 17 марта девочка

Алекс Смерфит увез дочь Виктории Бони на остров
Алекс Смерфит увез дочь Виктории Бони на остров

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Виктория Боня недавно рассталась со своим богатым сожителем Алексом Смерфитом. В соцсетях она написала, что разрешила своему

Виктория Боня отпраздновала четвертый день рождения дочери
Виктория Боня отпраздновала четвертый день рождения дочери

Одна из самых ярких участниц отечественного телевизионного шоу "Дом-2" Виктория Боня, которая уже покинула проект, устраивает свою жизнь, и у нее есть ребенок.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости