Виктория Боня воссоединилась с Алексом Смерфитом ради дочери

Накануне дочери Виктории Бони Анджелине-Летиции исполнилось 6 лет. Роскошное торжество прошло в Монако. На празднике присутствовал и отец девочки Алекс Смерфит, с которым ведущая рассталась два года назад.

17 марта Виктория Боня устроила для своей дочери Анджелины-Летиции грандиозный праздник. Празднование дня рождения для девочки и ее мамы началось в салоне красоты в Монако. 6-летняя малышка превратилась в настоящую принцессу. Анджелина-Летиция отметила праздник в кругу родных и друзей в одном из лучших заведений города-государства. Присутствовал и отец малышки Алекс Смерфит. Семейная фотография со дня рождения появилась в личном микроблоге Виктории Бони.

Виктория Озерова

Напомним, что в начале года появились слухи о воссоединении Виктории Бони и Алекса Смерфита, которые расстались два года назад. Вскоре ведущая сообщила, что ее сердце занято перспективным французским футболистом.