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| | «Таланты от папы»: Фанаты Александра Реввы восхищены его дочерью

«Таланты от папы»: Фанаты Александра Реввы восхищены его дочерью

Сегодня, 16:14
Популярный комик Александр Ревва похвастался поклонникам тем, насколько талантлива его дочь Амели. Он показал ролик в Instagram, где девочка пела, как сообщает VistaNews.

«Таланты от папы»: Фанаты Александра Реввы восхищены его дочерью

 

Амели исполняла композицию R.Kelly «I Believe I Can Fly», аккомпанируя себе на гитаре. Дочь Реввы также старалась красиво себя подать в кадре, изредка поправляя причёску. Артист в комментарии пожелал поклонникам, чтобы у них было хорошее и солнечное настроение.

Интернет-пользователи высоко оценили старания Амели Реввы. Они заявили, что это явно будущая звезда эстрады. Уж по крайне мере поклонники у неё точно имеются. Начать творческую карьеру дочери Реввы предложили с «Ералаша». Фанаты попросили, чтобы комик почаще показывал ролики с участием Амели.

Ирина Летинская
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