«Таланты от папы»: Фанаты Александра Реввы восхищены его дочерью

«Таланты от папы»: Фанаты Александра Реввы восхищены его дочерьюСегодня, 16:14
Телеведущий и актёр Александр Ревва продемонстрировал в Instagram, как его старшая дочь, 10-летняя Алиса», вальсирует на соревновании. Поклонники пришли в
Резидент юмористического шоу «Comedy Club» Александр Ревва на своей странице в Instagram показал фотографию своей 4-летней дочери Амели. Девочка покорила Сеть
Фото младшей дочери Александра Реввы умилило пользователей Instagram. Фанаты шоумена в один голос заявили, что девочка удивительно милая копия своего звездного