Татьяна Навка поделилась секретом зрелых отношений с Песковым

Фигуристка Татьяна Навка поделилась опытом начала зрелых отношений со своим возлюбленным Дмитрием Песковым.

Дарья Дмитриева

На шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой фигуристка рассказала, как её добивался Дмитрий Песков, на которого она изначально вообще не смотрела как на потенциального избранника. Но пресс-секретарь Кремля умеет быть галантным.По словам Навки, Песков был деликатен, но настойчив. Добившись встреч, им всё же удалось разглядеть друг в друге что-то, что в столь зрелом возрасте смогло свести их вместе, несмотря на все минусы друг друга. Так как их отношения начались, когда они оба уже были не юными, это заставило беречь и ценить то, что имеешь.Песков же при первой встрече с Татьяной Навкой воспринял её, как девушку с рекламного ролика краски для волос. Но ему удалось в ней разглядеть будущую супругу. Со дня знакомства прошло пять лет, только тогда они решили зарегистрировать свои отношения. На тот момент у них уже была дочь Надежда.