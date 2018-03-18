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| | Яна Рудковская держит 5-летнего сына в "ежовых рукавицах"

Яна Рудковская держит 5-летнего сына в "ежовых рукавицах"

Сегодня, 09:15
Сын Плющенко и Рудковской не знает поблажек. Продюсер Яна Рудковская достаточно много времени посвящает воспитанию своего 5-летнего сына Саши. По словам Яны, она приучает его с детства к строгому порядку и дисциплине.

Яна Рудковская держит 5-летнего сына в "ежовых рукавицах"

 

Рудковская считает, что детям нужно с ранних лет прививать любовь к труду, чтобы у них не было желания и возможности сидеть за компьютером или в сети Интернет. По словам продюсера, спорт помогает быть дисциплинированным и очень полезен, особенно для мальчиков.

Младший сын Рудковской и Плющенко постоянно чем-то занят, несмотря на свой юный возраст. Маленький Александр участвует в разных мероприятиях, показах. Вместе с папой тренируется и учится мастерству катания на коньках. Яна убеждена, что воспитывает сына правильно.

Телеведущая состоит в браке с Евгением Плющенко с 2009 года. В 2017 году пара обвенчалась. Кроме 5-летнего Александра, в семье воспитываются еще двое мальчиков Николай и Андрей, которые намного старше своего братика.
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