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| | Поклонники раскритиковали новый образ Маргариты Овсянниковой

Поклонники раскритиковали новый образ Маргариты Овсянниковой

Сегодня, 08:18
Маргарита Овсянникова являлась звездой шоу «Дом-2», но после её ухода с проекта поклонники в комментариях стали засыпать девушку оскорблениями из-за её нового образа.

Поклонники раскритиковали новый образ Маргариты Овсянниковой

 

Звезда «Дом-2» сменила имидж. Теперь она не выглядит беззащитной девушкой, которой постоянно нужна помощь. Однако поклонники встали на защиту Саймона Марданшина, поверив в недоброжелательность Овсянниковой. Ранее его массово обвиняли в жестоком обращении с девушками, но теперь среди подписчиков экс-участницы проекта всё поменялось. «Хорошо, что ушла, эскортницы там ни к чему, Саймона только жалко», - написала одна из подписчиц. Свыше сотни других пользователей Instagram присоединились к ряду оскорблений в её адрес.

Некоторые считают, что именно поведение Овсянниковой и её новый образ стали причиной разрыва отношений с Саймоном. Несмотря на многочисленные негативные комментарии, девушка остаётся популярной в Instagram. Сейчас на неё подписано свыше 200 тысяч человек.
Вещий Олег
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