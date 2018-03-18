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| | Мама Тимати задумалась о воспитании внучки после скандала

Мама Тимати задумалась о воспитании внучки после скандала

Сегодня, 09:42
Симана, мама известного рэпера Тимати, поделилась своими соображениями о воспитании внучки. Причиной этому послужил недавний скандал вокруг ребенка.

Мама Тимати задумалась о воспитании внучки после скандала

 

В пятницу Симона поделилась видеозаписью, где трехлетняя Алиса занимается изучением английского языка. Ролик быстро набрал большое количество просмотров и не меньше возмущенных комментариев. Пользователи Сети посчитали, что у ребенка отбирают детство, заставляя его усиленно заниматься.

Бабушка Алисы часто отвечает на подобные высказывания подписчиков, в этот раз её задели размышлениями о том, где и как живет внучка. Интернет-аудитория осуждает сразу трех членов семьи. Алёну Шишкову обвинили в том, что она бросила ребёнка, Тимати – за провождение времени с новой возлюбленной и отсутствие интереса к дочери. Бабушку осудили за то, что она никак не хочет влиять на ситуацию.

Симона удивлена тому, насколько сильно людей интересуют чужие интимные тайны, как часто они называют чужие действия неправильными.
Павел Селивёрстов
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