Мама Тимати задумалась о воспитании внучки после скандала

Симана, мама известного рэпера Тимати, поделилась своими соображениями о воспитании внучки. Причиной этому послужил недавний скандал вокруг ребенка.

Павел Селивёрстов

В пятницу Симона поделилась видеозаписью, где трехлетняя Алиса занимается изучением английского языка. Ролик быстро набрал большое количество просмотров и не меньше возмущенных комментариев. Пользователи Сети посчитали, что у ребенка отбирают детство, заставляя его усиленно заниматься.Бабушка Алисы часто отвечает на подобные высказывания подписчиков, в этот раз её задели размышлениями о том, где и как живет внучка. Интернет-аудитория осуждает сразу трех членов семьи. Алёну Шишкову обвинили в том, что она бросила ребёнка, Тимати – за провождение времени с новой возлюбленной и отсутствие интереса к дочери. Бабушку осудили за то, что она никак не хочет влиять на ситуацию.Симона удивлена тому, насколько сильно людей интересуют чужие интимные тайны, как часто они называют чужие действия неправильными.