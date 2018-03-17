Олег Табаков пять лета боролся с онкологическим недугом

Подруга семьи Олега Табакова Юлия Пузырева посетила программу «Сегодня вечером». Женщина раскрыла страшную тайну, которую близкие российского актера и режиссера тщательно скрывали от окружающих.

Домбровский Сергей

Олег Табаков на самом деле умер не от пневмонии, заражения крови и прочих болезней, о которых писали в популярных изданиях. Истинной причиной кончины знаменитости стало неизлечимое онкологическое заболевание. Актеру поставили опасный диагноз пять лет назад, и он практически никому не рассказывал правду. Тяжело выходить в общество, улыбаться знакомым, шутить, наблюдать за счастливыми лицами окружающих людей, когда точно знаешь, что ведешь заведомо проигрышный бой. Рак рано или поздно одолеет бренное тело и всё закончится.Олег Табаков смог проявить настоящее мужество. Мало людей знали истинный диагноз, который поставили режиссеру врачи. Супруга Табакова Марина Зудина тоже держала в секрете название болезни мужа. Теперь Пузырева обнародовала тщательно скрываемую информацию.