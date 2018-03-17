"Ручки веточки, ножки палочки": Варнава назвала себя "худой коровой"

Публикация новой фотографии Екатерины Варнавы была подписана главной героиней снимка в ее оригинальном стиле: «худая корова - еще не газель». Самокритичная Варнава заявила, что любит цитаты людей, которых она уважает. Основная масса комментариев пользователей сводилась к тому, что они расхваливали красоту Варнавы.

Поклонники заявляли, что Екатерина просто шикарная женщина, и быть такой «коровой» мечтает, пожалуй, любая дама. Варнаву даже назвали королевой и «самой грацией», а ее босоножки просто произвели фурор, пользователи забросали Екатерину вопросами о том, где достать такие же. Ее сравнивали с газелью и грациозной ланью, а также расхваливали ее чувство юмора. Фанаты отметили, что Варнава является потрясающей женщиной во всех смыслах, и она хороша в любом амплуа.Одна из подписчиц отметила, что эту же фразу слышала от своей мамы, при том, что сама предпочитает быть худой и ценит это в других, когда «ручки-веточки и ножки-палочки». А нужного эффекта добивается с помощью спорта и массажа. Также поклонники оценили позитив, который они черпают на странице Екатерины. Они даже вывели некий «современный тип красоты» - когда в одном человеке сочетаются стройность, красота, ум и юмор.Пользователи пожелали Варнаве не обращать внимания на происки завистников, и быть в гармонии с самой собой. Кстати, не так давно сама Екатерина выразила мнение, что ей неприятно слушать чужие разговоры о том, сколько и какие пластические операции она делала. Она полностью отрицает, что обращалась к пластическим хирургам. В качестве выражения эмоций, которые она испытывает по этому поводу, Варнава опубликовала на своей странице снимок, исказив свое лицо с помощью специального фильтра. Но как бы ни отрицала пластику Екатерина, специалисты, разбирающиеся в этом вопросе, уверены, что внешность знаменитости подверглась определенным изменениям с помощью их коллег.В последнее время Варнава не устает радовать поклонников своими новыми образами. Причем, мало того, что она сильно изменилась внешне, поменяв цвет глаз и волос, недавно она устроила фотосессию, которую многие назвали «Пятый элемент». Действительно, в образе, продемонстрированном Екатериной многое напоминало главную героиню упомянутого фильма.