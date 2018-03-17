Марат Башаров верит в существование экстрасенсов

Он привел в пример участницу передачи Наталью Бантееву, которая помогла его знакомым узнать о судьбе пропавшей родственницы. Стоила провидице прикоснуться к фотографии она сразу же вынесла вердикт, что женщина мертва, так как фото не излучает тепло. Вскоре пришло уведомление из интерпола о том, что тело женщины было найдено со следами новжевых ранений.
«Битва экстрасенсов» - один из самых спорных и одновременно самых популярных пректов на всем телепространстве России. До Марата Башарова передачу вел актер Михаил Пореченков, который однажды разоткровенничался с журналистами и сказал, что шоу имеет откровенно постановочный характер, чем вызвал бурю возмущения и у участников передачи, и у телезрителей.