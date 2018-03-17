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| | "Бриллиант в навозе": Фанаты высмеяли Волочкову за обшарпанный пол и подоконник

"Бриллиант в навозе": Фанаты высмеяли Волочкову за обшарпанный пол и подоконник

Вчера, 19:04
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото, где она восседает на позолоченном троне. Но окружающая обстановка в комнате, при этом, просто шокирует - на заднем фоне находится «совдеповское» грязное окно, без занавесок и с обрывками малярной ленты. Под ним проходит не менее обшарпанная батарея, а на полу исцарапанный паркет. Рядом с Анастасией стоит потертое пианино, а сама знаменитость восседает на троне в черном платье-мини и высоких замшевых сапогах с пряжками. Балерина с гордостью отметила в подписи, что ей идет все царственное, а также поведала о получении некоего ангажемента и пожелала всем хороших выходных.

"Бриллиант в навозе": Фанаты высмеяли Волочкову за обшарпанный пол и подоконник

 

Пользователи в комментариях к новому фото балерины сошлись «не на жизнь, а на смерть». Прежде всего они жестко раскритиковали «декорации», выразив полное непонимание, как можно фотографироваться в такой обшарпанной обстановке. Многие написали довольно едкие комментарии, назвав Волочкову «божественной», и при этом, не забыв отметить грязный сапог, выставленный ею на передний план. Кто-то с иронией удивился, что в подписи Настя не упомянула крем для обуви, который «отлично подойдет», потому что к ее публикациям, превращающим в рекламу абсолютно все, уже привыкли.

Подписчики много спорили по разным поводам - тот же непонятный вид сапога, упоминаемого чуть ли не в каждом комментарии, вызвал у пользователей разные ассоциации. Одни говорили, что это неудачно упавший свет, либо солнечные лучи создали такой эффект, другие же советовали балерине чистить обувь, прежде чем позировать перед камерой. Кстати, стиль в обуви Волочковой настоятельно рекомендуют сменить уже давно - подписчики отмечают, что знаменитость постоянно демонстрирует полное отсутствие вкуса, так как обувает то, что было модно 10 и более лет назад.

"Бриллиант в навозе": Фанаты высмеяли Волочкову за обшарпанный пол и подоконник

 

Многие задавались вопросом, где же пропал Михаил. Возлюбленного Волочковой не было видно ни на одной из последних фотографий, из чего некоторые сделали выводы, что мужчина был изгнан из «царственного дома». Некоторые попеняли Анастасии на то, что она сама произвела себя в ранг «царственных особ», она считает себя совершенством и постоянно выставляется напоказ. Правда, прислушиваться к советам тех, кому она показывает свою «великолепную жизнь», она не собирается и никогда этого не делала - Волочкова настолько очарована собой, что чужое мнение ее абсолютно не волнует.
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