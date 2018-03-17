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Ким Кардашьян поделилась снимком дочки Чикаго

Вчера, 17:39
Малышку по имени Чикаго долгое время скрывали от чётких прицелов фотокамер. Теперь же сама мама поделилась фото дочери в своём Instagram.

Ким Кардашьян поделилась снимком дочки Чикаго

 

Ким Кардашьян преподнесла своим поклонникам удивительный сюрприз. Через два дня после двухмесячного Дня рождения её третьей дочери Чикаго Ким опубликовала в социальной сети чёткий снимок малышки. Ранее в её профиле появилось только обработанное приложением личико девочки.

Теперь не только у фанатов, но и у злопыхателей есть возможность рассмотреть все нюансы внешности девочки. Напомним, что из-за врождённой проблемы врачи запретили Ким рожать в третий раз самой. Поэтому семейство обратилось к услугам суррогатной матери, которая выносила Чикаго и родила 15 января. Когда девочку впервые показали миру, разговоры вокруг неё не утихали: все отмечали, что малышка вовсе не похожа ни на одного из родителей. Теперь некоторые подписчики говорят о том, что глаза Чикаго достались ей от мамы. В остальном они беспокоятся, что девочка будет чувствовать себя чужой в семье, где ни с кем не имеет общих черт внешности.
Елизавета Трюфель
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