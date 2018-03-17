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| | "Пластику сделала, но замученная": Дана Борисова мечтает о возвращении в Москву

"Пластику сделала, но замученная": Дана Борисова мечтает о возвращении в Москву

Вчера, 17:37
Опубликовала в своем Instagram очередной фотоотчет с отдыха в Таиланде, состоящий сразу из трех фото, Дана Борисова подписала его фразой о том, что ей не верится, что в Москве 13 градусов мороза. Она заявила, что с удовольствием сейчас оказалась бы при такой температуре воздуха. У пользователей сложилось впечатление, что Борисова хотела подразнить их, потому что выложила снимок береговой панорамы острова, фото, где она на пляже и кадр из номера.

"Пластику сделала, но замученная": Дана Борисова мечтает о возвращении в Москву

 

Подписчики оценили местные красоты и позавидовали ведущей, но больше всего комментариев, пожалуй, было посвящено последнему снимку. На нем телеведущая сделала селфи в банном халате и с убранными назад волосами, зато при полном макияже. Пользователи сделали Дане немало комплиментов по поводу внешности, сказав, что такая прическа идет ей куда больше, чем вечно распущенные волосы. Многие удивились, что уже с утра, да еще на отдыхе, ведущая делает такой макияж, как будто собралась на светский прием. Комментаторы также подметили некоторые изъяны в пластике, которую не так давно сделала знаменитость, они посоветовали Дане не злоупотреблять тональными средствами, и дать коже отдохнуть. Фанаты называли ее красавицей, которой нет необходимости в таком макияже, немало комментаторов сошлось во мнении, что отдых пошел на пользу Борисовой - она явно стала выглядеть более свежо. Но несколько человек заявило, что Дана какая-то замученная, несмотря на «райскую» обстановку, в которой она находится.

Так как на последнем фото ведущая серьезно смотрит в объектив, пользователи неоднократно задавали вопрос, где же ее улыбка и строили предположения относительно поводов для грусти Даны. Поклонники из разных уголков России рассказали о погоде в своем регионе, и пригласили Борисову в гости, если уж есть так захотелось померзнуть. Также многие пожелали ведущей поскорее вернуть хорошие отношения с дочерью, чтобы в последующих поездках отдыхать уже вместе с нею. А кто-то даже позвал Борисову с ребенком к себе на ПМЖ. Поддержка от подписчиков чувствовалась во многих комментариях - Дану называли сильной и высказывали уверенность в том, что у нее все получится.

Среди комментариев как-то выделился единственный, совершенно не относящийся к теме - о том, что Волочкова снова ушла в запой. Но, видимо, тема не «зацепила» остальных присутствующих, потому что никто не обратил на нее внимания.
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